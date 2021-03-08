رئيس مدينة الشهداء: رفع 158 طن قمامة خلال حملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، فى بيان له اليوم الإثنين، على ضرورة استمرار متابعة تكثيف الأعمال الميدانية من تسوية وتمهيد الطرق، وصيانة أعمدة وكشافات الإناره ومنظومة النظافة اليوم بمدينة الشهداء وأحيائها الثلاثه والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

وقام محمد عمران نائب رئيس المدينة، بمتابعة استمرار الأعمال الميدانية من تسوية وتمهيد الطرق وأعمال منظومة النظافه اليوم بمدينة الشهداء وأحيائها الثلاثه خلال الفتره الصباحية حيث تم رفع كافة تجمعات القمامه من مداخل وشوارع المدينة الرئيسية والداخلية وشوارع سرسنا الداخلية والفرعية وشوارع ميت شهالة الرئيسية والداخلية.

كما كلف فريد دراز نائب رئيس المدينة لشئون القرى بمتابعة استمرار تكثيف الأعمال الميدانية من تسوية وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة وكشافات الاناره العامه ومنظومة النظافه اليوم بقرى الوحدات باشراف رؤساء وسكرتيرى الوحدات حيث تم رفع كافة تجمعات القمامه بإجمالى مايقرب من حوالى 158طن تقريباً وتم نقلها بالمعدات إلى مصنع تدوير القمامه والسماد العضوى بمدينة الشهداء.