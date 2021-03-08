رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة والانعقاد القادم يوم 21 مارس

نور على

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة التى انعقدت اليوم، وأعلن أن المجلس سيعود للانعقاد يوم 21 مارس الجارى.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التهنئة لمن فازوا من أعضاء المجلس بمناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتى تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر متمنيا لهم التوفيق.

وكان مجلس الشيوخ أجرى اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ 14 لجنة بالمجلس وهى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.