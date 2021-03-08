رئيس جامعة قناة السويس: الانتهاء من تصحيح 21 ألفا و764 ورقة امتحانية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ، عن الانتهاء من تصحيح 21764 ورقة امتحانية بكلية التجارة بفرقها الدراسية الأربعة عربي( انتظام- انتساب )، وشعبة اللغة الإنجليزية (النظام الفصلي- البرامج المميزة ) .

موضحا أن تلك هى حصيلة التصحيح منذ بداية الامتحانات وحتى الرابع من مارس 2021 بوحدة القياس والتقويم التابعة للكلية ، ومؤكدا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إن عملية التصحيح الإلكترونى تتم بصفة مستمرة تزامنا مع سير الامتحانات ضمانا لسرعة ودقة التصحيح ؛ مشيرا أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي 21764 ورقة امتحانية بواقع 16934 ١٦٩٣٤ ورقة لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة عربي ، و 4830 ورقة لشعبة اللغة مقسمة (4104 ورقة لطلاب الشعبة النظام الفصلي ، و 726 ورقة لطلاب وطالبات البرامج المميزة )

أوضح الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم أنه تم تصحيح 16934 ورقة امتحانية ، وذلك بالفرق الدراسية الأربعة عربى ( انتظام وانتساب)؛ حيث تم تصحيح 3903 ورقة إجابة لطلاب الفرقة الأولى بمواد المحاسبة المالية 1، وأصول الإدارة والتنظيم، وأصول الاقتصاد1 بواقع 1484 ورقة لطلاب الانتظام ، و 2419 ورقة لطلاب انتساب الفرقة الأولى.

وتابع إنه بالفرقة الثانية عربى ، تم تصحيح2135 ورقة امتحانية لطلاب الانتظام ، و 1450 ورقة امتحانية لطلاب الانتساب، بإجمالى 3585 ورقة إجابة بمادتى محاسبة الشركات 1، وأصول التسويق .

وعن الفرقة الثالثة عربى ، فقد تم تصحيح مواد محاسبة التكاليف 1، ومحاسبة حكومية وقومية، والتأمين ورياضاته الانتظام والانتساب ، بإجمالى 5957 ورقة امتحانية بواقع4118 ورقة لطلاب الانتظام و 1839 ورقة إجابة لطلاب الانتساب.