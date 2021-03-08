رئيس جامعة أسيوط يصطحب نظيره السابق لتلقى اللقاح المضاد لكورونا

أسيوط هيثم البدرى

اصطحب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم، نظيره السابق الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق، إلى المستشفى الجامعى الرئيسى، وذلك لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا استرازنيكا الإنجليزى، وذلك بحضور الدكتور سعد زكى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله راشد رئيس وحدة مكافحة العدوى.

وأكد الدكتور طارق الجمال فى بيان على اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات المنظمة لعمل حملة تطعيم الأطقم الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذى وصل عددهم إلى ما يقرب حالياً من 800 فرد تلقى الجرعة الأولى منذ انطلاق الحملة بمستشفيات أسيوط الجامعية منذ نحو أكثر من أسبوعين مع حفظ أحقيتهم فى الحقن بالجرعة الثانية والمقرر لها بعد ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم كافة الأطقم الطبية من أطباء وعاملين وتمريض وفنين وصيادلة من العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية ممن سجلوا رغبتهم فى تلقى اللقاح وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة .

كما أكد الدكتور أحمد عبده جعيص على ما وجده من بيئة صحية دقيقة ومنظمة تشجع الأفراد المستهدفين من الحملة فى التطعيم باللقاح والذى بدأت خطواته بتسجيل الرغبة فى تلقى اللقاح، ثم مراجعة التاريخ المرضى للفرد ، يليه وقبل تلقى الجرعة قياس الوظائف الحيوية للجسم ومراجعة كفاءتها ثم أخذ الجرعات يعقبها فترة انتظار لمتابعة استجابة الجسم واللقاح والتأكد من عدم حدوث أية مضاعفات لا قدر الله .



الدكتور أحمد عبده جعيص



الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط



رئيس الجامعة السابق