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رئيس الحكومة الليبية يناشد أعضاء البرلمان بضرورة منحه الثقة لمباشرة مهامه

الإثنين، 08 مارس 2021 01:07 م
رئيس الحكومة الليبية يناشد أعضاء البرلمان بضرورة منحه الثقة لمباشرة مهامه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة
كتب : أحمد جمعة

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ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، أعضاء مجلس النواب الليبى لضرورة عدم تفويت فرصة توحيد المجلس ويمنحوا الحكومة الثقة لمباشرة مهامها الصعبة، وعدمَ ترحيلِ إجراءِ نيلِ الثقةِ إلى مرحلةٍ أخرى، وَبالتالِى عَرْقَلَةُ المسارِ الانتخابِيِّ الذي أوصَتْ بهِ مُخْرَجَاتُ جنيف وَ حِرْمَانُ الشَّعبِ الليبي من الوصولِ إلى انتخاباتٍ حقيقةٍ ونزيهةٍ.

 

وأكد الدبيبة في كلمة موجهة إلى الشعب الليبى اليوم الاثنين، أن الحُكومةَ الجديدةَ ستعملُ كجيشٍ من الخَدَمِ لهذا الشَّعبِ العظيمِ، مشيرا إلى أنها ستعمل على معالجة أزمةَ الكهرباءِ ضِمْنَ مَا تَعَهَّدْتُ بِهِ زمنيًا وتحريك عجلةَ الاقتصادِ وتقضى على أزمةُ الطوابيرِ أمامَ المصارفِ، وتوفير لقاح كورونا لكافة أبناء الشعب الليبى.

 

ولفت إلى أن مسار تشكيلِ الحُكومةِ لم بالأمرِ الهَيِّنِ وَالسَّهْلِ بل كانَ أصعبَ من صعودِ الجبالِ الشَّاهقةِ، موضحا أن مسار تشكيلِ الحُكومةِ تَضَمَّنَ جُهودًا مضنية للحصول على الأفضل، مؤكدا أن الأزمة هي أزمةُ صراعٍ وحربٍ وأزمةُ ثقةٍ وقَبُولٍ وتأييدٍ ودعمٍ من هم بالمشهدِ السياسِيِّ وبالأجسامِ المُتنوعةِ المَوْجُودَةِ على أرضِ الواقعِ يتنوعون سياسيا وفكريا بينَ أيديولوجياتٍ مُتقاربةٍ ومُتَبَاعِدَة، مشيرا إلى أنه راعى التوازن المعقول الذى يخرج ليبيا من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان.

 

ولفت إلى أن آليةَ الحوارِ بمُلتقى جنيف فرضَتْ على جميع من قَبِلُوا بهذه العملية أَنَّ مخرجات الحكومة والخارطة السياسية يجبُ أنْ لاَ تَسْتَثْنِيَ أحدًا، مؤكدا أن عدم منح الثقة سيؤدى لعرقلة المسار السياسي وإطالة أمد الأزمة الليبية من سوء في المعيشة وانهيارٍ اقتصادِيٍّ وضياعٍ للسيادَةِ الوطنِية.

 

 

 


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