رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: التوسع فى تغطيات التأمين متناهى الصغر لصالح المرأة

كتب – حسام الشقويرى

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، أن المرأة المصرية تحتل مكانة كبيرة فى سوق التأمين المصرى ، وتشغل أعلى المناصب، كما نص القانون الخاص بالتأمين على إلزامية وجود سيدة على الأقل فى تشكيل أى مجلس إدارة لشركة تأمين، من منطلق الإيمان بدورها القوى فى دعم صناعة التأمين، وكشف الزهيرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جارى دراسة التوسع فى تغطيات التأمين متناهى الصغر لصالح المرأة، والوقوف بجانبها ضد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، وأشار إلى وجود تغطيات حالية تهتم بصحة المرأة مثل وثيقة مخاطر الإصابة بسرطان الثدى، بالإضافة إلى تغطيات التأمين متناهى الصغر لمشروعات المرأة من خلال مؤسسات التمويل .

وأشار الزهيرى إلى ضرورة أن تتضافر الجهود بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وغيره من الجهات المهتمة بتمكين المرأة من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة خصيصا للمرأة، ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية ان تخدم تلك المنتجات المرأة وتساعدها على التغلب على المشكلات التي تواجهها سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية، كما يجب أن يسهم قطاع التأمين المصري فى مشروعات تهم المرأة، وذلك عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى، من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون فى مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.