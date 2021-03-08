دعم مستشفيات البحر الأحمر بـ8 ماكينات غسيل كلوى جديدة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، دعم وزارة الصحة مستشفيات المحافظة بـ8 ماكينات غسيل كلوى جديدة ألمانية الصنع من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى، ليصبح إجمالى عدد الماكينات الموجودة بالمحافظة 101 ماكينة بوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية.

أوضح المحافظ فى بيان للمحافظة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الصحة بصفة عامة، ومرضى الفشل الكلوى بصفة خاصة، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الماكينات طبقاً لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة.

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لحرصها المستمر على دعم المحافظة بأحدث الأجهزة الطبية، وتذليل أى عقبات تواجه عمليات تطوير المستشفيات بمختلف مدن المحافظة، كما وجه الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور تامر مرعي، لمتابعته المستمرة لمستوى الخدمات بالمستشفيات من خلال جولاته بالمدن، إضافة إلى جهوده فى التنسيق مع مختلف الجامعات لتوفير قوافل علاجية من مختلف التخصصات.