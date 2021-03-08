اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسكندرية

الإثنين، 08 مارس 2021 03:16 م
حياة كريمة.. توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسكندرية الشنط الغذائية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقرى، وذلك لتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد؛ تواصل محافظة الإسكندرية على مدار أسبوع، توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية بأحياء المنتزة أول وثان ووسط وشرق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتم توزيع 400 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى أبيس بنطاق حى وسط، كما تم توزيع 500 شنطة مواد غذائية بمنطقة الفلكى التابعة لحى منتزه  أول.

ومن المقرر أن يتم استمرار توزيع الشنط الغذائية خلال الأيام القادمة بقرى أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخرى.

 

توزيع الشنط
توزيع الشنط

 

شنط غذائية
شنط غذائية

محافظة الإسكندرية

توزيع شنط مواد غذائية

الأسر الأولى بالرعاية

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة