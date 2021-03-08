حياة كريمة.. توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة وقيادتها التنفيذية على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم وتحقيقها من خلال العمل المستمر على رفع مستوى الخدمات للقرى، وذلك لتحقيق حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد؛ تواصل محافظة الإسكندرية على مدار أسبوع، توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمناطق النائية بأحياء المنتزة أول وثان ووسط وشرق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتم توزيع 400 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى أبيس بنطاق حى وسط، كما تم توزيع 500 شنطة مواد غذائية بمنطقة الفلكى التابعة لحى منتزه أول.

ومن المقرر أن يتم استمرار توزيع الشنط الغذائية خلال الأيام القادمة بقرى أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخرى.



توزيع الشنط