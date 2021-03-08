اليوم السابع
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حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 08 مارس 2021 08:02 م
حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عاملين، تمكنوا من  سرقة إحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق بأسلوب كسر الباب.

بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة،  تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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