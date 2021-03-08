حبس متهمين بسرقة الشقق السكنية فى الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عاملين، تمكنوا من سرقة إحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق بأسلوب كسر الباب.