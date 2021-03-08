جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بالإعدام على المتهم بحرق سيدة العصافرة

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الإثنين، بإعدام المدعو "إبراهيم.ال .ق"، 35 عامًا، ميكانيكي سيارات، المتهم فيها بقتل "سامية.ح"، 60 عامًا، حرقًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

جاء حكم المحكمة بعد تصديق فضيلة مفتي الجمهورية على إعدام المتهم والحصول على الرأي الشرعي فى القضية المقيدة برقم 22876 والعقيدة برقم كلي 2040 ثاني المنتزه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس الدائرة الأولى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد وطارق عبد الكريم وكيل النائب بنيابات المنتزه الكلية وسكرتارية الجنايات خميس قمر وإيهاب النادي.