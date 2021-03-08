جمارك السويس تحرك دعوى عمومية لقضية تهرب جمركى بـ22 مليونا و470 ألف جنيه

انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر مدير الإدارة، من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضية التهرب الجمركى رقم ۲۰٥ لسنة ۲۰۲۰ جمرك السخنة والمقيدة برقم ۲۰۸۲ لسنة ۱۹ ۲۰ جنح عتاقة ضد أ. ح. ع. ح وذلك لقيامة بتقديم مستندات مصطنعة للجمارك للإفراج عن مشمول البيان الجمرکی رقم ۲٨٦٨٣ جمرك السخنة والصنف طبقا للمستندات المقدمة للجمارك عبارة عن فازات من خزف، وذلك فى إطار تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وعند المعاينة الفعلية للبضائع الواردة تبين وجود أصناف مخالفة وممنوعة عبارة عن ٢٦٣ كرتونة مستحضرات تجميل أنواع ومناشئ مختلفة ( كريمات اساس ووجه واقلام ايلينر واى شادو واقلام روج ومسكرة وكحل وعلب مكياج وعلب بودره خدود ) مناشى الصین وأمريكا وألمانيا وفرنسا وكوريا وتايلاند والإمارات ضمن المشمول الوارد بقصد إدخالها البلاد بطريق غير مشروع للتهرب من سداد الضرائب المستحقة، وكذا عدم استيفاء جهات العرض الرقابية، بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة مما تعد معه الواقعة جريمة تهريب جمركى طبقا لأحكام قانون الجمارك وبلغ التعويض المطلوب 22 مليونا و470 ألف جنيه.