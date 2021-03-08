جامعة سوهاج تنظم قافلتها البيطرية المجانية لقرية أولاد إسماعيل بالمراغة

سوهاج محمود مقبول

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية المجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن، لقرية أولاد اسماعيل بمركز المراغة، حيث تم فحص وعلاج 920 حالة من الحيوانات من أبقار وجاموس واغنام وماعز ودواب، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن قرية أولاد اسماعيل من القرى المشمولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، مضيفاً أن الكلية تنظم عدد من القًوافل البيطرية الأسبوعية مجاناً لقرى ومراكز المحافظة لعلاج وفحص الحيوانات والدواجن، مع التوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التى تنتقل بين الانسان والحيوانات، وكذا طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التى احتاجت التدخل الجراحى، مضيفاً أنه تم تشخيص وعلاج 345 من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش فى البيوت كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسنى الرشيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام فى التدريب العملى للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.



توقيع الكشف على الحيوانات



جانب من القافلة البيطرية