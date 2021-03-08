ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو تقفز لذروة عام

أظهر مسح اليوم الاثنين أن مؤشرا لثقة المستثمرين في منطقة اليورو قفز في مارس إلى أعلى قراءة له في أكثر من عام، مدعوما بتحسن النظرة للوضح الحالي.

صعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020. كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 1.9.

وارتفع مؤشر للتوقعات إلى 32.5 من 31.5 في فبراير، في حين صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى -19.3 من -27.5 في فبراير.

وقالت سنتكس في بيان إن حملات التطعيم العالمية تحرز تقدما جيدا، مما يعزز الآمال في حماية فعالة.

وأضاف "يسمح ذلك بفتح أسرع للاقتصاد. هذا ما يراهن عليه المستثمرون".