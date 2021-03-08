اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 12:40 م
خالد صلاح
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ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو تقفز لذروة عام

الإثنين، 08 مارس 2021 12:36 م
ثقة المستثمرين فى منطقة اليورو تقفز لذروة عام منطقة اليورو - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح اليوم الاثنين أن مؤشرا لثقة المستثمرين في منطقة اليورو قفز في مارس إلى أعلى قراءة له في أكثر من عام، مدعوما بتحسن النظرة للوضح الحالي.

صعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020. كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 1.9.

وارتفع مؤشر للتوقعات إلى 32.5 من 31.5 في فبراير، في حين صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى -19.3 من -27.5 في فبراير.

وقالت سنتكس في بيان إن حملات التطعيم العالمية تحرز تقدما جيدا، مما يعزز الآمال في حماية فعالة.

وأضاف "يسمح ذلك بفتح أسرع للاقتصاد. هذا ما يراهن عليه المستثمرون".

 


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