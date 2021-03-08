اليوم السابع
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تواصل الإدانات العربية لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالسعودية

الإثنين، 08 مارس 2021 12:01 ص
تواصل الإدانات العربية لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالسعودية طائره مسيره - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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تستمر الإدانات العربية لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو فى الظهران بالمملكة العربية السعودية، حيث أدان مجلس التعاون الخليجى محاولة الاستهداف، مؤكدا دعمه للإجراءات السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجى، إن هذه الاعتداءات لا تستهدف السعودية فقط بل عصب الاقتصاد العالمى.

وأكد مجلس التعاون الخليجى دعم كافة الإجراءات التى تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمى.

كما أدان مجلس التعاون الإسلامى الهجومين الإرهابيين على ميناء رأس تنورة وأرامكو في الظهران.


السعوديه

التعاون الخليجى

الإرهاب

راس التنويه

شركة ارامكو

هجوم ارهابى

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