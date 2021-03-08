تموين بورسعيد: صرف المقررات التموينية المدعمة لـ 160 ألف أسرة خلال مارس

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد على صرف السلع التموين لـ 160 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة بنسبة36% من المقرارات من خلال 83 بدالا تموينيا فضلاً عن 21 فرعا لمشروع جمعيتى.

ولفت إلى أن المقررات التى تم توفيرها عن شهر مارس الجاري 2021 تصرف بشكل منظم منعا التكدس مع مراعاة إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية خلال صرف المقرارات.

وأكد ثابت فى بيان له اليوم أن المقررات توافر كافة السلع الأساسية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين.