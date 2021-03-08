تفاصيل خطط التطوير وبناء وحدات سكنية تشبه مساكن الأسمرات في مدينة بلبيس..صور

الشرقية- فتحية الديب

قال المحاسب على الصناديلى، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بعد 6 أشهر من توليه رئاسة مركز مجلس ومدينة بلبيس، لـ"اليوم السابع" إن المواطن البلبيسى سيكون شاهدا على خطط التطوير التى تنفذ فعليا على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد مشاكل بمنظومة التموين، ومركز بلبيس حقق المركز الأول على مستوى مراكز المحافظة، بإجمالى 30 ألف طلب تصالح من المواطنين فيما يخص قانون التصالح، فضلا عن القيام بأعمال توسعة طريق بلبيس القاهرة الزراعى، وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطقلها الرئيس السيسي، وتجميل ميدان القيسارية ورفع كفاءة عدد من الشوارع.

وأوضح أن المدينة يقدر عدد سكانها بما يقرب من مليون نسمة ويتبعها تسعة وحدات محلية وتضم 50 قرية و400 تابع.

وكان لنا هذا اللقاء مع رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، لشرح تفاصيل خطط التطوير وإلى نص الحوار..

ما خطتك للعمل فى مدينة بلبيس؟

تم وضع منظومة عمل إدارية تجعل من رؤساء الوحدات المحلية، مجلس مدينة مصغر لا يقتصر دوره على الإخطارات والإبلاغ بالمشكلة فقط، بل السيطرة على المشكلات فى بادئ الأمر قبل تفاقم الأمور، ثم خطة لتجميل المدينة الحضارية صاحبة التاريخ العريق، وتتم حاليا أعمال التطوير والتجميل بمنطقة القيسارية وشارع الزعبلاوى وفروعه بخطة استثمارية تقدر بـ2 مليون جنيه، من رصف بلاط الإنترلوك والتجميل، فضلا عن قيام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فى زيارته المتكررة للمدينة، بدعم المدينة بمبلغ 10 ملايين جنيه، وسوف يوجه ذلك إلى استكمال المنطقة المقابلة لمنطقة القيسارية والقيسارية القديمة ناحية مسجد سادات قريش، فضلا عن ورفع كفاءة العديد من الشوارع الحيوية منها شوارع "بورسعيد - سعد زغلول-جمال عبد الناصر -أبو بكر الصديق"، فضلا عن القيام بأعمال الرصف بشارع عمار بن ياسر المتفرع من شارع المتاجر، وتطوير وتجميل منطقة الهويس.

ما أهم القضايا التى تعد من أولوياتك؟

مشكلة تجمعات القمامة، وتعاملنا فى هذا الملف بجدية وتم رفع أكثر من 85% من تكدسات القمامة المتراكمة بالمدينة وتم التشديد على عمل ورديات منتظمة على مدار 24 ساعة للعمل على قدم وساق لتجميع القمامة من الشوارع.

وماذا عن أعمال التوسعات بطريق بلبيس القاهرة الزراعى؟

طريق "بلبيس الزراعى- مسطرد" نوليه أهمية كبيرة، فى ظل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظا على أرواح وأمن وسلامة المواطنين، ونظرا لحيوية الطريق وما يعانيه لسنوات طويلة من إهمال تسبب فى العديد من المخاطر والحوادث نتيجة ضيق الطريق، يتم حاليا العمل على قدم وساق فيه، وتم عمل محضر انضمامى شمل المحضر كل العاملين والمعنيين بكافة القطاعات من صرف صحى ورى وغاز وكهرباء كل ما يهم هذه الأعمال القومية الكبرى، لعمل توسعة للطريق بداية من مسطرد وحتى مركز ومدينة أبو حماد، مارا بالطريق بنطاق كلا من الوحدات المحلية بالزوامل وغيتة والعدلية وكفر أيوب سليمان، حيث سيتم توسعة الطريق ليصبح أربع حارات مرورية بدلا من اثنين، مطالبا أهالى بلبيس بقليل من التحمل لما يتطلبه العمل على الطريق من بعض الاختناقات المرورية والتى جارى التنسيق مع إدارة مرور بلبيس لتوفير محاور مرورية بديلة تسهيلا للجميع.

حدثنا عن مدينة بلبيس الجديدة وما المشروعات المقترحة بها؟

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتجاه الأنظار إلى مدينة بلبيس، قمنا بحصر كل الأملاك الكبيرة الخاصة بأملاك الدولة فى المدينة وحصر كافة الأماكن العشوائية، التى تسيء النظر للمدينة لتطوير هذه المناطق على أعلى مستوى وسيتم بناء مساكن بهذه المناطق تشبه طبق الأصل مساكن الأسمرات وبشاير الخير، موضحا أن القادم أفضل بكثير لمدينة بلبيس، وسوف يتم عمل مداخل ومخارج على مستوى فضلا عن محاور مرورية جديدة.

وماذا عن إشغالات الأسواق والتعديات؟

الفترة الأخيرة يعمل قسم المرافق بالمدينة على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية الإشغالات ويتم رفعها على الفور من أجل إعادة المظهر الجمالى لمدينة بلبيس العريقة.

هل لديكم مقترح لحل الاختناق المرورى داخل المدينة صباحا؟

سوف يتم التنسيق مع وحدة مرور بلبيس، وفى اجتماع عاجل مع وحدة المرور، لعمل محاور دخول وخروج، خاصة أن بلبيس تتميز بشوارعها الواسعة، وسيتم طرح فكرة جعل شارع بورسعيد دخول أو خروج وكذلك شارع سعد زغلول، لكن شارع جمال عبد الناصر سوف يخصص دخول رسمى لوجود المصالح الحكومية.

وماذا عن منظومة التموين داخل مدينة بلبيس وهل توجد شكاوى من المواطنين؟

لا توجد شكاوى فى التموين، وذلك راجع لقيامى المرور بنفسى صباحا ومساء، فى المدينة والقرى والنجوع والكفور، والمخبز غير الجاد فى تقديم الخدمة للمواطنين بكل أريحية سوف يتم غلقه.

وكم عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين داخل مركز بلبيس؟

بلبيس حققت مركزا متقدما فى تلقى طلبات التصالح بالنسبة لباقى مراكز المحافظة، وتعتبر فى المركز الأول وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها الأهالى داخل مركز بلبيس 30 ألف طلب.

ماذا عن الآلية التى يتم تلقى الشكاوى ومدى الاستجابة لحلها؟

من خلال البوابة الإلكترونية لرئاسة المركز، وتم الاستجابة والرد على الشكاوى نسبة 95% من الرد على الشكاوى، وذلك بالاتصال مع الجهات المعنية من الكهرباء والمياه، ويوميا أتلقى أكثر من 10 شكاوى، ووجودى فى الشارع وسط المواطنين حد من الشكاوى لتلقى الشكاوى والعمل على تذليلها.



اعمال النظافة بالمدينة



المحاسب على الصناديلى رئيس مجلس ومدينة بلبيس



المحاسب على الصناديلى يتابع أعمال التطوير داخل مدينة بلبيس



المحاسب على الصناديلى، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية (4)



رفع القمامة بشوارع مدينة بلبيس



رئيس مدينة بلبيس يتابع اعمال التجميل بميدان القيسارية



رئيس مدينة بلبيس يتابع العمل داخل البوابة الالكترونية لتلقى الشكاوى



متابعة المحاسب على الصناديلى العمل على مكتب خدمة المواطنين