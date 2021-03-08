تفاصيل إنشاء محطات رفع الصرف الصحى بالقرى ضمن "حياة كريمة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، العمل فى المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع، وتذليل أي عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ بكافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وفي هذا الصدد، تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة الأمير مصطفى رئيس قرية الحلة، أعمال الجسات الأرضية لإنشاء محطة رفع صرف الصحي قرية الكلابية استعدادا لبدأ العمل، كما أنه تمت أعمال الرفع المساحي للقرية ووصول مواسير شبكات الانحدار بأقطار 10 بوصة و12 بوصة، والتي سيتم تركيبها بالقرية وربطها بمحطة الكلابية.

وخلال الجولة التقى رئيس مركز ومدينة إسنا بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع الذي كان حلما بالنسبة لهم، وأكد رئيس المركز أن مجلس قروى الحلة يوجد به 5 محطات رفع للصرف الصحي ( 2 محطة بالكلابية - ومحطة بالحلة - ومحطة بالحليلة - ومحطة بزرنيخ )، سيتم توصيلهم بمحطة معالجة الصرف الصحي والتى سيتم اقامتها على مساحة 1107 فدان بالظهير الصحراوي بقرية الدير وتم اسناد كافة الاعمال للشركة المنفذة.

كما سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.



العمل فى تجهيز محطات الصرف بقرى الأقصر



إنشاء محطات رفع الصرف الصحى بالقرى ضمن حياة كريمة



رئيس مدينة إسنا يتابع العمل فى إنشاء محطات رفع الصرف الصحى



متابعة العمل فى دعم القرى ضمن حياة كريمة