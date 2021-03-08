تعرف على آخر موعد لاستلام أراضى مشروع بيت الوطن في المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه من المقرر أن تنتهي المدة التى حددها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لحاجز أراضى مشروع بيت الوطن، لاستلام أراضيهم في شهر أغسطس المقبل، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وأوضح أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.