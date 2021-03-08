تعاون بين "تجارية الجيزة" وهندسة القاهرة لمتابعة تنفيذ مشروعات الغرفة

كتب - أحمد حمادة

حضر توقيع البروتوكول محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، والدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح عميد كلية هندسة جامعة القاهرة، وصابر سرور نائب أول رئيس الغرفة، وعادل رزين أمين عام الغرفة، والدكتور وليد عبد اللطيف مدير مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية.

وصرح محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بأن البروتوكول سيشمل مجالات معاينة مواقع المشروعات التي ترغب الغرفة في تنفيذها، وإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بالأعمال المدنية للمشروعات التي يقرر مجلس إدارة الغرفة تنفيذها، والاشتراك مع اللجان الفنية والمالية المشكلة من الغرفة لدراسة العروض المقدمة وإبداء الرأي فيها حول أفضل العروض، وإشراف المركز على أعمال المقاولين المسند إليهم تنفيذ الأعمال الخاصة بالغرفة، ومعاينة كافة المعدات والآلات المستخدمة في المشروعات الخاصة بالغرفة، وذلك للتأكد من تطبيق المعايير والمواصفات المقررة بالطرح، واستلام المشروعات الخاصة بالغرفة محل التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة.

وقال صابر سرور، نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية للبروتوكول تعمل على متابعة تنفيذ بنوده ومناقشة الأعمال التي تمت ونُفِّذت من خلال البروتوكول، ومتابعة أى مشكلة قد تطرأ خلال تنفيذ المشروعات الخاصة بالغرفة.