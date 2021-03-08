تراجع بورصة أبو ظبى بنسبة 0.11% بجلسة الاثنين بضغوط هبوط 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% خاسرًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.089 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 799.488 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 151.5 مليون سهم، بقيمة 931.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2924 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.69%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.69%، 0.50%، على التوالي.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 8.2%، ثم سهم "شركة سواعد القابضة" بنسبة 7.63%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 1.27%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.63%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 7.9%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 240.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.13%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، للتصديق على محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة الرابع للدورة الثامنة والمنعقد 17 فبراير الماضي، والإطلاع على مناقشة النتائج المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنتائج المالية للمؤسسة للفترة من 1 يناير إلى 31 يناير عام 2021، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

في سياق آخر أعلنت شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين، نتائج البيانات المالية للفترة المتتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 2.2 مليون درهم لعام 2020 مقارنة بصافي ربح 0.1 مليون درهم للعام السابق، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 45.2 مليون درهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقارنة بـ46.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل الاستقرار والاحتفاظ بالعملاء وتأمين أعمال جديدة وذلك بانخفاض طفيف بنسبة 2% عن الفترة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019.