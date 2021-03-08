تدريب الشباب للعمل بالمنطقة الصناعية الجديدة بنصر النوبة لخفض معدل البطالة.. صور

أسوان - صلاح المسن

تسعى الدولة جاهدة بكل إمكانياتها إلى توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية فى الصغر، وفتح آفاق جديدة من الاستثمارات، أو من خلال المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها على قدم وساق على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تبطين وتأهيل الترع، والتى تسعى فيه محافظة أسوان لخفض معدلات البطالة بين الشباب الأسوانى.

كما تساهم مبادرة "حياة كريمة"، فى توفير آلاف فرص العمل للشباب فى مختلف القطاعات، وتعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعطاء الأولوية لمشروعات تشغيل الشباب لمواجهة مشكلة البطالة.

من جهته ، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ستصبح قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكاملة.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم بدء عقد الدورات التدريبية تحت عنوان "حدد فكرة مشروع - إبدأ مشروعك"، والتى ينظمها فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان لشباب قرى ومدينة مركز نصر النوبة بمقر مركز تدريب الحاسب الآلى ومركز التأهيل الشامل بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حيث تضم كمرحلة أولى 75 متدرب موزعين على 3 مجموعات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وكشف اللواء أشرف عطية، أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73,8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة، حيث تصل مساحة كل منها إلى 90 متر مسطح منها 60 متر داخلى و 30 متر رصيف تحميل خارجى.

وأوضح محافظ أسوان، بأن نسبة تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصلت إلى 98 %، فى حين جارى بالتوازى العمل فى المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85 % .

كما أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مبادرة " 1000 فنى ماهر"، والتى تستهدف تأهيل الكوادر الشبابية القادرة على إقتحام سوق العمل للشباب والفتيات المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى حملة المؤهلات المتوسطة والعليا .

وصرحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ والمشرف العام على المبادرة، بأن هذه المبادرة جاءت بمقترح وآلية تنفيذ من مديرية التربية والتعليم بإشراف من الدكتور خالد قبيصى، وبدعم من محافظ أسوان، حيث ستتضمن تنظيم دورات تدريبية " عملى / نظرى " من 120 إلى 200 ساعة تدريبية فى فترة زمنية تتراوح ما بين من 3 إلى 4 ساعات يومياً، كما سيتم تخصيص مدارس التعليم الفنى الصناعى لهذا التدريب .

وأشارت نائب محافظ أسوان، إلى أن التدريب سيشمل تخصصات التبريد والتكييف والكهرباء، بجانب التشكيل واللحام والمبانى والتشطيبات والأعمال الصحية، علاوة على الملابس الجاهزة للإناث، فيما سيتم تلقى الطلبات إلكترونياً.



أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة أسوان (4)



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المنطقة الصناعية الجديدة بنصر النوبة فى أسوان



مشروعات تحارب البطالة بأسوان