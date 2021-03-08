اليوم السابع
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى..

تخصيص 70 فدانا بـ"برج العرب الجديدة" لإنشاء مدينة المدابغ متكاملة المرافق

الإثنين، 08 مارس 2021 04:52 م
تخصيص 70 فدانا بـ"برج العرب الجديدة" لإنشاء مدينة المدابغ متكاملة المرافق جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير

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- محافظ الإسكندرية: إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" 

 

- إنشاء شبكة صرف صناعي جديدة تخدم مدينة المدابغ

 

- ندرس تطوير صناعة المدابغ بالمحافظة بما يتناسب بالمشروع الجديد

 
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" والمقرر إنشائها بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء في تنفيذ المشروع والذي يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها. 
 
وصرح المحافظ بأنه جارى تخصيص 70 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة مشروع مدينة المدابغ الجديدة متكاملة جميع المرافق بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صناعى جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى.
 
وأوضح الشريف، فى بيان له اليوم، أن محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات المعنية حريصين على إنشاء مدينة المدابغ على كفاءة عالية والاستفادة من خبرات وتجربة مشروع مدينة مدابغ "الروبيكى بالقاهرة" وتطويع تلك التجربة بما يتناسب مع طبيعة محافظة الإسكندرية. 
 
وأكد الشريف أننا ندرس تطوير صناعة المدابغ بالمحافظة بما يتناسب بالمشروع الذى نحن بصدد إنشائه، لافتاً إلى أن صناعة المدابغ من أهم الصناعات التي تقوم بتصدير جلود للعالم كله ولا يمكن الإضرار بها أو الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن المحافظة بها عدد 33 مدبغة حالياً.
 
حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، وعصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، و محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء شركات المرافق، وممثلي عن وزارة الصناعة وجهاز شئون البيئة، ومسئولى وزارة الري والموارد المائية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.
 
اجتماع-حول-انشاء-مدينة-جلود
اجتماع حول انشاء مدينة جلود

اجتماع-محافظ-الإسكندرية-حول-انشاء-مدينة-للجلود-ببرج-العرب
اجتماع محافظ الإسكندرية حول انشاء مدينة للجلود ببرج العرب

اجتماع-محافظ-الاسكندريه-حول-مدينة-الجلود-الجديده
اجتماع محافظ الاسكندريه حول مدينة الجلود الجديده

اللواء-محمد-الشريف-محافظ-الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

 


الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

مدينه جلود ببرج العرب

برج العرب

وزارة الري والموارد المائية

الروبيكى

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