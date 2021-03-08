تجديد حبس شخصين تنمرا على معاق ذهنيا في قرية المشاعلة بالشرقية

قررت محكمة جنح أبوكبير الجزئية، اليوم، تجديد حبس شابين لاتهامهما بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى باشرها أحمد الناعم وكيل النائب العام، برئاسة محمد الشربينى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" بأبو كبير، وأظهر الفيديو، شخصين اثنين يحاولان تجريد شاب معاق ذهنيا، يُدعى "إبراهيم.ب"، من ملابسه.

وتبين أن الشابين اللذان ظهرا في الفيديو، من القرية جرى ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.