تايمز البريطانية: ما قاله هارى وميجان أسوأ مما كان يخشاه القصر الملكى

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة "تايمز" البريطانية على التصريحات التي أدلى بها دوق ودوقة ساسكس، الأمير هارى وميجان ماركل خلال مقابلتهما مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، والتي أذيعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وقالت إن ما تم الكشف عنه فى هذه المقابلة أسوأ مما كان يخشاه القصر الملكى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قيل فى المقابلة كان أسوأ مما توقعته العائلة الملكية. فقد قالت ميجان إنها عانت من أفكار انتحارية، وكانت قلقة بشأن وضعها النفسى، وبكت خلال فعالية رسمية، وأن العائلة الملكية لم تفعل شيئا للمساعدة. وقالت التايمز إن الصورة التى ظهرت من المقابلة كانت أن الزوجين فى حالة ضعف وشعرا أنهما محاصرين فى أدوارهما، ورأيا أنهما لم يحظيا بحماية من المؤسسة.

كما كشف هارى أيضا عن مدى سوء علاقته بباقى العائلة، وقال إن علاقته مع والده أصبحت سيئة للغاية منذ أن توقف الأمير تشارلز عن الرد على مكالماته، واتهم العائلة الملكية أيضا بعزلهما ماليا. ولو لم يكن هذا كافيا، فإن العائلة الملكية متهمة بالعنصريةـ عندما قالت ميجان إن فردا فى العائلة أجرى معها محادثة بشأن لون بشرة ابنها أرتشى.

والأكثر صدمة على الإطلاق، كما تقول تايمز، كان مدى الدمار الذى عانت منه ميجان، فقد تحدثت عن تفكيرها فى الانتحار، وقالت إن المؤسسة لم تفعل شيئا لحمايتها. وأوضحت أنها تحدثت مع قسم الموارد البشرية بالقصر ذات مرة لكن قيل لها إنهم لا يستطيعون مساعدتها لأنها ليست من العاملين.

ورأت تايمز أن اتهام ميجان الضمنى لعائلة الملكية بالعنصرية سيثير موجات من الصدمة فى قصر باكنجهام، وقالت إنه بالنسبة للدوق والدوقة، هناك سرد جديد، وبالنسبة للقصر الملكى، فإن هناك أسئلة صعبة بشأن الكيفية التي سيرد بها على المزاعم المضرة التي جاءت على لسان هارى وميجان فى المقابلة.