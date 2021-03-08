وقال الرئيس الروسي في تهنئته، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/" إن النساء يعطين للعالم الانسجام والحنان والجمال وحب الأم غير المشروط، وفي نفس الوقت حققت المرأة النجاح في كل المجالات ووصلت إلى القمة في مختلف القطاعات".

وأضاف بوتين :" أنه بمناسبة يوم المرأة تعم كلمات الامتنان والعرفان الصادقة كل أسرة، وهي كلمات للأمهات والجدات والزوجات والأخوات والبنات والصديقات والزميلات".

وتابع الرئيس الروسي في تهنئته:" أن الاحتفال بيوم الثامن من مارس تقليد قديم، يرمز إلى بداية الربيع ،ويؤكد دور المرأة في حياتنا في الحفاظ على تلك القيم الحقيقية، التي طالما كانت وستبقى مرجعية أخلاقية ملهمة".

