اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 09:39 ص
خالد صلاح
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برنت يتجاوز 70 دولارا لأول مرة منذ جائحة كورونا

الإثنين، 08 مارس 2021 09:09 ص
برنت يتجاوز 70 دولارا لأول مرة منذ جائحة كورونا خام برنت - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين.

وبلغت عقود برنت تسليم مايو 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، وسجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.60 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة مسجلا 67.56 دولار. ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بينما تؤذن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة والصين بانتعاش اقتصادي عالمي.

وارتفع برنت والخام الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها استمرار تخفيضات الإنتاج دون تغير يذكر في أبريل.

 


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