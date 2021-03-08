برلماني ليبى: 130 نائبا فى مدينة سرت لحضور جلسة منح الثقة للحكومة

كتب : أحمد جمعة

قال عضو مجلس النواب الليبى إسماعيل الشريف إن عدد النواب الحاضرين في مدينة سرت تجاوز 130 نائبا، وذلك لحضور جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد النائب إسماعيل الشريف في بيان له، الاثنين، أنه على مدار يومين ستجرى جلسات تشاور تتركز حول تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي انبثقت عنه ومن ثم الانتقال إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وستتواصل مشاورات وجلسات مجلس النواب على مدى اليومين القادمين.

وبدأت منذ قليل الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبيى في قاعات واقادوقو في مدينة سرت، وذلك قبيل مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ووصل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة لحكومته، فيما أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا "يان كوبيش" أهمية عقد مجلس النواب الليبي جلسته الإثنين في مدينة سرت، معتبرًا أنها خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

ودعا كوبيش في بيان للبعثة الأحد إلى عدم عرقلة الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا في مدينة سرت "تحت أية ذريعة"، باعتبارها الجلسة الأولى منذ سنوات عدة.

وشدد كوبيش قائلا: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".