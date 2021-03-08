ووفقا لقناة (إيه أر ديه) الألمانية، فمن المقرر أن يسمح في بعض المناطق، التي يوجد بها أقل من 50 إصابة جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة، لتجار التجزئة بفتح أبوابها للزبائن دون شروط مسبقة.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية تقوم بإجراء اختبار مجاني سريع لفيروس كورونا أسبوعيا على الأقل لكل مواطن، حيث تقوم الصيدليات ومراكز متخصصة بعمل ذلك، فضلا عن الاختبار الذاتي المتوفر في الأسواق.

يذكر أنه تم إعطاء 7.33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، كما أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 2.51 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات المرتبطة به إلى 71 ألفا و984 حالة.