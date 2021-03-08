بايدن يرشح ضابطتين لمناصب قيادية.. ويؤكد: سنعزز المساواة فى كل المجالات

كتبت رباب فتحى

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن ترشيح ضابطتين فى مناصب قيادية، حيث أكد بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أنه سيفعل ما فى وسعه للتأكد من أن جميع النساء يتم دعمهن فى حياتهن المهنية داخل الجيش الأمريكى.

وقال إن إدارته ستعمل على تعزيز المساواة فى جميع مناحى الحياة بالنسبة للمرأة وفى كل مستويات الحكومة الاتحادية، بدءًا من ترقية النساء إلى مناصب قيادية مرموقة، والتأكد من أن الحياة المهنية للمرأة لا تعاني عندما يكون لديها أطفال، والتأكد من أن الجيش يزود "الدروع الواقية للبدن التى تناسب النساء بشكل صحيح" و"تحديث متطلبات تسريحات الشعر".

وتعهد الرئيس: "سيكون هذا جهدًا شاملاً لإنهاء بلاء الاعتداء الجنسى فى الجيش".

وأضاف فى كلمة له أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا جديدًا سيبدأ في عكس السياسات التي تؤثر على الطريقة التي يمكن للكليات أن تتعامل بها مع شكاوى الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقال إنه سيؤسس أيضًا مجلس البيت الأبيض للسياسة الجنسانية .

ويخطط جو بايدن لإلقاء خطاب وطني يوم الخميس، حيث قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الرئيس سيناقش مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار المتوقع توقيعه في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك، كانت جين ساكي أقل صراحة بشأن الموعد الذي سيواجه فيه الرئيس أسئلة من وسائل الإعلام.