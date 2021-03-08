اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 10:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بابا الفاتيكان عن لقاءه بـ"السيستاني": التقيت رجلا كبيرا حكيما

الإثنين، 08 مارس 2021 09:56 م
بابا الفاتيكان عن لقاءه بـ"السيستاني": التقيت رجلا كبيرا حكيما بابا الفاتيكان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن اللقاء مع المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أراح نفسه، فيما أشار إلى تواضع وحكمة مضيفه.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال البابا فرنسيس إن زيارة العراق كانت مرهقة أكثر من الزيارات الأخرى، وشكلت رسالة عالمية شعرت أن من واجبي أن أقوم بحج الإيمان والتوبة.

 

وتحدث البابا فرنسيس عن لقائه بالسيستاني: "التقيت رجلا كبيرا حكيما، رجل دين تقيا وكان ذلك جليا فقط بمجرد الاستماع إليه. إنه شخص يتمتع بالحكمة والخفر".

 

واستطرد بابا الفاتيكان أن السيستاني قال لي إنه لم يعد يستقبل منذ عشر سنوات الزوار الذين لديهم أهدافا سياسية أو ثقافية بل يستقبل فقط الذين لديهم دوافع دينية، ولقد أبدى احتراما كبيرا خلال لقائنا وهذا يشرفني، فهو لا يقف أبدا للترحيب بزواره لكنه وقف لإلقاء التحية علي مرتين.

 

 

 


بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

السيستاني

العراق

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة