انتظام امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط وسط إجراءات احترازية مشددة

أسيوط – هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على التزام الجامعة التام باتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المكثفة للحفاظ على سلامة الطلاب خلال أعمال امتحانات الدراسات العليا " دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه" للفصل الدراسى الأول بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 2020 /2021 والحرص على تطبيق اللوائح المنظمة لها فضلاً عن فضلاً عن توافر كافة سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب داخل اللجان.

وفى هذا الإطار، أجرى الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجولة لتفقد أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التمريض ، وذلك بحضور الدكتورة سماح عبد الله عميد الكلية والدكتورة ميمى مكاوى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت على خميس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك ضمن سلسلة الجولات المستمرة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكليات الجامعة منذ بدء الامتحانات وكذلك لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان ضماناً لسلامة الطلاب وحفاظاً على صحتهم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنشاوى بالتزام كلية التمريض بتعقيم المدرجات وقاعات ولجان الامتحانات وارتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية إلى جانب توفير القاعات المناسبة التى تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفائها للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعى والسلامة وقياس درجة الحرارة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وتوافر لجان طبية متخصصة للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه.

كما تفقد أعمال التطوير التى تمّ تنفيذها بقاعة المؤتمرات والندوات داخل الكلية والتى شهدت طفرة نوعية من حيث تجديد المقاعد المخصصة للطلاب وإتاحة استخدام الوسائط المتعددة وتقنية الحاسوب والانترنت على أعلى مستوي.

وفى سياق متصل كشفت الدكتورة سماح عبد الله عن إجراء نحو 24 طالب ماجستير و 9 دكتوراه لامتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام ، وذلك فى تخصصات " إدارة التمريض ، النساء والتوليد ، والأطفال ، صحة المجتمع ، الحالات الحرجة، مشددة على التزام الجميع بكافة الإجراءات الموضوعة من قبل إدارة الجامعة ضمن خطة السلامة والوقاية أثناء فترة انعقاد الامتحانات ، والحفاظ على جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة الملاحظين .



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