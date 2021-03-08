اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم العالمى للمرأة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال.. إنفوجراف

الإثنين، 08 مارس 2021 05:48 م
اليوم العالمى للمرأة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال.. إنفوجراف إنفو الاحتفال بيوم المرأة العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اليوم العالمى للمرأة احتفال سنوى، يتم الاحتفال به 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وهو مناسبة للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن فى أداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

ترجح أغلب المصادر، أن الخلفية التاريخية للاحتفال تعود لإضرابات النساء فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرن ونصف؛ ففى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع مدينة نيويورك اعتراضا على الظروف غير الإنسانية فى العمل.

وفى 8 مارس 1908 تظاهرت آلاف من عاملات النسيج فى شوارع نيويورك حاملات قطعا من الخبز وباقات ورد، لتشكل هذه المظاهرة فى 8 مارس بداية حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة.

وبدأ الاحتفال بـ8 مارس من كل عام كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لمظاهرات نيويورك 1908.

اليوم العالمى للمرأة
اليوم العالمى للمرأة

 

وفى العام 1975 عمدت الأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم الدولى للمرأة فى 8 مارس، وفى 1977 اختارت أغلب دول العالم يوم 8 مارس ليكون موعد الاحتفال بالمرأة، ليتحول إلى يوم المرأة العالمى.

 


اليوم العالمى للمراة

اضراب للنساء في أمريكا

اختيار 8 مارس يوم المراة العالمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محبة وتقدير لعظيمات مصر فى يوم المرأة العالمى بكاريكاتير اليوم السابع

الإثنين، 08 مارس 2021 04:47 م

محافظ القاهرة فى يوم المرأة العالمى: ضربت أروع الأمثلة فى الشجاعة والصبر

الإثنين، 08 مارس 2021 04:04 م

يوم المرأة العالمى.. احتفالات واحتجاجات بطرق مختلفة.. ألبوم صور

الإثنين، 08 مارس 2021 04:00 م

في يوم المرأة العالمى..حكم قضائي بإعفاء ممرضة من السهر لرعاية زوجها الكفيف

الإثنين، 08 مارس 2021 03:03 م

الشباب والرياضة تكرم العاملات بالوزارة وابنة الراحلة عبلة الكحلاوى فى يوم المرأة

الإثنين، 08 مارس 2021 02:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة