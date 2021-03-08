اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث سير بالقاهرة

الإثنين، 08 مارس 2021 02:52 م
النيابة تأمر بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث سير بالقاهرة حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مدينة نصر، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، على الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما تواجد رجال المرور لتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر، يفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة الشاب المتوفى فى الحادث، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.


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