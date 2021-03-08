اليوم السابع
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خالد صلاح
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المفوضية الأوروبية تتوقع زيادة لقاحات كورونا شهريا لـ 100 مليون بدءا من أبريل

الإثنين، 08 مارس 2021 03:37 م
المفوضية الأوروبية تتوقع زيادة لقاحات كورونا شهريا لـ 100 مليون بدءا من أبريل جرعات لقاح كورونا
(أ ش أ)

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تتوقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصول المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى الاتحاد الأوروبي في شهر أبريل المقبل.
وقالت دير لاين - في تصريحات أوردتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية 

"إنه بدءا من شهر إبريل فصاعدا، يمكن أن تتضاعف الكميات مرة أخرى وفقا لخطط المصنعين، ولأن المزيد من اللقاحات على وشك أن يتم اعتمادها".
وأشارت إلى أنها تتوقع متوسط حوالي 100 مليون جرعة لقاح شهريا خلال الربع الثاني من هذا العام، وإجمالي 300 مليون جرعة بحلول نهاية شهر يونيو القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين واجها انتقادا بسبب بطء انطلاق حملات التطعيم ضد وباء "كورونا" في مختلف دول التكتل.

ومن المتوقع أن توصي وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) بالموافقة على الاستخدام الطارىء للقاح (جونسون أند جونسون) المضاد لفيروس "كورونا" يوم الخميس المقبل.


كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

الاتحاد الاوروبى

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