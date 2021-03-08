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المتهمون بسرقة السيارات في الوايلى: "بنستخدم مفتاح مصطنع ونبيعها لمسجل خطر"

الإثنين، 08 مارس 2021 01:00 ص
المتهمون بسرقة السيارات في الوايلى: "بنستخدم مفتاح مصطنع ونبيعها لمسجل خطر" سرقة - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى - سليم على

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أدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة في منطقة الوايلى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. وأضاف المتهمون أنهم قسموا أنفسهم ما بين متهم يراقب المكان، وآخر يفتح باب السيارة بالمفتاح المصطنع، والمتهم الثالث مهمته بيع السيارة المسروقة لأحد التجار "مسجل خطر".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، وراء سرقة سيارة سائق في منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

ومن خلال التحريات التي أشرف على تنفيذها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) ، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.

 


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