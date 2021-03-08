اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تعيين 73 شابا والتفتيش على 506 منشآت بكفر الشيخ

الإثنين، 08 مارس 2021 12:27 م
القوى العاملة تعلن تعيين 73 شابا والتفتيش على 506 منشآت بكفر الشيخ وزارة القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، تعيين 73 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدةكعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 658 شاباً.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم، إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، بصرف منح لـ 6 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.

وتلقت الوزارة تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر فبراير الماضى، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 80 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دورى وحملات، ما أسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة .

 

 


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