اليوم السابع
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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة البحر الأحمر

الإثنين، 08 مارس 2021 11:07 ص
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة البحر الأحمر القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياُ
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً  بحرياُ عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر ، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة  (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) ، عقب إنتهاء زيارتهم لميناء سفاجا .
 
وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة ، كذا التدريب على حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة ، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى ، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية .
 
يأتى هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية -قاعد الفرنسية) ، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة . 
 
 

الاسطول الجنوبى

القوات البحرية

الجيش المصرى

القوات المسلحه

قاعدة البحر الأحمر

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