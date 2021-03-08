العثور على جثة متسول أمام مسجد في السيدة زينب.. والتحريات: الوفاة طبيعية

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة متسول مسن أمام مسجد بمنطقة السيدة زينب، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى أمام أحد المساجد بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لمسن فى العقد السادس من العمر، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.