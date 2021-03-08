العثور على جثة طفل مشنوق داخل منزله بالمحلة

الغربية - فريق المحافظات

عثر أهالى قرية الكمالية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية ، على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما ، مشنوقا داخل منزله بالقرية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية ، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بقرية الكمالية.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ا.ا.م" 12 سنة ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود .