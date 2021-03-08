الصحة: لقاح كورونا يقى من الإصابة بالفيروس بنسبة 86%

كتب وليد عبد السلام

كشف وزارة الصحة عن نسب فاعلية لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 86% فى الوقاية من الفيروس، و99% فى إنتاج الأجسام المضادة، و100% فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن حجز اللقاح عبر الموقع الإلكترونى، ويمكن الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات من الخط الساخن 15335.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أكد أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة فى مصر المسؤولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

كما أكد أن المنصة الوحيدة فى مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بوزارة الصحة والسكان، الذى تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التى تحصل عليها مصر للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

يذكر أن الموقع الإلكترونى سيقوم بإعطاء الأولوية بشكل الكترونى فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.