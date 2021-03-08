الشرطة النيجيرية تلقى القبض على امرأة حاولت بيع طفلها مقابل 40 ألف نيرة‎

أبوجا (أ ش أ)

ألقت أجهزة الشرطة فى ولاية "إيبونى" النيجيرية القبض على امرأة حاولت بيع طفلها "4 أشهر"، مقابل 40 ألف نيرة نيجيرية، وأوضحت المرأة، وتدعى فيكتوريا تشوكوبي (32 عاما) - خلال التحقيقات معها - أنها أقدمت على فعلتها لجمع الأموال اللازمة لبدء مشروع لبيع المشروبات، مشيرة إلى أنه حال خروجها من الاحتجاز، فإنها سوف تواصل البحث عن مشترين جدد.. في حين رفضت الكشف عن هوية الأب، وأكدت عزمها على التخلص من الطفل، وأنها سوف تلقي به بعيدا إذا لم تتمكن من بيعه.



وفى الوقت نفسه، ألقت الشرطة في الولاية ذاتها القبض على لص مسلح، كان عضوا في عصابة مكونة من ثلاثة رجال قامت مؤخرا بسرقة شاحنة على طول طريق (أماسيري - أوكيجوي) السريع في فبراير الماضي.



وأكدت أن السارقين كانوا يرتدون ملابس عسكرية وهمية واستطاعوا عن طريقها استيقاف الشاحنة، التي كانت محملة ببضائع تقدر بملايين النيرات، ثم قاموا بنقل البضائع إلى وجهة غير معلومة، فيما لاتزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.