السكان الأصليون فى أمريكا يحتشدون أثناء محاكمة المتهم بقتل جورج فلويد.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

احتشد آلاف المواطنون الأمريكيون فى مقاطعة هينيبين بولاية ولاية مينيسوتا، أمام محكمة تقاضى الضابط الأمريكي المتهم بقتل الأمريكي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز اليوم، ظهر فى المسيرات عدد كبير من السكان الأصليون، يقومون بعادات تقليدية ويرتدون أزياء تعبر عن ثقافتهم.

وبعد نحو عام على مقتل الأمريكي من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد، تنطلق الاثنين، محاكمة أحد ضباط الشرطة السابقين الذين شاركوا في اعتقاله بصورة وحشية، وهو الأمر الذي أسفر عن وفاته.

ويواجه المتهم الرئيسي ديريك شوفين اتهامات من بينها القتل العمد من الدرجة الثانية، والذي تصل عقوبته إلى السجن 40 عاما، في ولاية مينيسوتا.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي ستعقد في مينيابوليس عاصمة الولاية، باختيار هيئة المحلفين. وستبدأ الجلسة الرئيسية في 29 مارس.

وتسبب مقتل فلويد، وهو أعزل، العام الماضي، في خروج احتجاجات حاشدة ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة. كما تظاهر كثيرون في دول أخرى.

ولقي فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، حتفه في 25 مايو من العام الماضي، بعد إلقاء القبض عليه بشبهة دفع فاتورة بعملة مزورة من فئة 20 دولارا.



التدخين أثناء المسيرة



الزي التقليدي



جانب من التظاهر



رجل أصلي يشارك في التظاهر



فتاة ترتدي الزي التقليدي



فتيات مشاركة في التظاهر



كمامة مرسوم عليها فلويد