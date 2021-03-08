وكان بابا الفاتيكان فرنسيس قد غادر بغداد متوجها إلى روما، في ختام زيارة للعراق استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، وأقام قداسا في كنيسة مار يوسف، وأجرى لقاء تاريخيا مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف، ثم زار معبد "زقورة أور" الأثري في ذي قار حيث شارك في تجمع للأديان، ثم زيارة لنينوى وأربيل حيث أقام القداس الأكبر.

