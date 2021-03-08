اليوم السابع
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الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على السعودية

الإثنين، 08 مارس 2021 05:10 ص
الرئاسة الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على السعودية الرئيس الفلسطيني أبو مازن
وكالات

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أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تضامنها الكامل معها ملكاً وحكومةً وشعباً.
 
وقالت في بيان لها أمس إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
 
وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

الرئاسة الفلسطينية

السعودية

الحوثيين

اخبار السعودية

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