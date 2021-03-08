من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة هارى روك- في تصريحات أوردتها صحيفة (فلبين ستار) المحلية- إن تشديد إجراءات الحجر الصحي يعد غير ضروري خلال الشهر الجاري، موضحًا أنه رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فالدولة مستعدة لعلاج حالات الإصابة الخطيرة والتي تمثل نسبة تتراوح بين 2% إلى 3% من إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد.

وأضاف أنه يتعين على المواطنين مواصلة اتباع الحد الأدنى من المعايير الصحية مثل تكرار غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، داعيًا الحكومات المحلية إلى تطبيق إجراءات العزل للمصابين وتكثيف تتبع المخالطين وزيادة اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا.

وأكدت صحيفة (فلبين ستار) -نقلا عن وزارة الصحة الفلبينية- أن تجاهل الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي قد يكون أكثر الأسباب المؤدية إلى ارتفاع حالات كورونا، مشيرة إلى أن الفلبين سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا منذ 5 مارس الجاري، وهو التطور الذي ربطه بعض الخبراء بظهور سلالات جديدة من كورونا التى تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والتي تعد أكثر عدوى مقارنة بالسلالات الأخرى للفيروس.