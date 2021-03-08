وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الاصابات المسجلة في سوريا إلى 14267، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 938 حالة.