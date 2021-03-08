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الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزية متطورة

الإثنين، 08 مارس 2021 07:32 م
الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزية متطورة ايران
كتب أحمد عرفة

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قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزية متطورة في نطنز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تخصب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزية IR - 2M المتطورة.

 

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران ركبت الجيل الجديد من أجهزة الطرد تحت الأرض في منشأة نطنز النووية، موضحة أن المجموعة الرابعة من أجهزة الطرد لم تباشر تخصيب اليورانيوم في نطنز.

 

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تعمل على تركيب المجموعة الخامسة من أجهزة الطرد IR -2M في نطنز.

 


الوكاله الدوليه

ايران

البرنامج النووي

ازمه ايران

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