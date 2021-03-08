الحكومة: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس 2021

كتب: أحمد يعقوب

- هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى



- الالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

أعلنت الحكومة أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها الإقرار الضريبى(التسوية السنوية) حتى نهاية مارس 2021، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021 وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين، مؤكدًة أن هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

وقالت الحكومة أن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية .

وأكدت على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .