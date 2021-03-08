الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشخصين من الإخوان الإرهابية بمنيا القمح

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخصين بدائرة مركز منيا القمح لانضمامهما لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهما فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على "رضا ذ ي" و" السيد م م" مقيمين دائرة مركز منيا القمح، وتحرر لهما المحضر رقم 290 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ منيا القمح، لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات والمشاركة فى تظاهر يحرض على العنف ضد الدولة

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمتها إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.