الحبس 3 سنوات لـ 6 أشخاص وبراءة 6 آخرين من تهمة الانضمام للإخوان بالشرقية

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم، بمعاقبة 6 أشخاص بدائرة مركز منيا القمح لانضمامهم لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه،وقضت المحكمة ببراءة 6 آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على كل من" محمد ع ع" و" محمود أ م" و" محمد ع م" و" محمد ع م" و" محمد ع ال" و" محمد م م" مقيمين منيا القمح، وتحرر لهم المحضر رقم 694 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ. منيا القمح.

كما تم القبض على كل من "أحمد م ش" و" عاطف ع ال " و" أيمن ع ال " و" محمد س ال" و" عبد الله م م" و" إبراهيم م" مقيمين منيا القمح، وتحرر لهم المحضر رقم 234 لسنة 2019،وتحرر لهم المحضر رقم 290 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ منيا القمح، لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية والقيام بعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات والمشاركة فى تظاهر يحرض على العنف ضد الدولة.

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، قدمتها إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.